UNGLAUBLICH: UMWELTHILFE möchte weitere Einschränkungen – Verbotsland Deutschland

In Deutschland sind Verbote groß in Mode. Jetzt geht es um weitere Einschränkungen auf Autobahnen. Nicht der Sicherheit wegen, sondern wegen der Umwelt, Angeblich, so Kritiker. Bald jedoch könnten die Maßnahme des Vereins gebremst werden. Die Wut in Deutschland scheint sich zu steigern, wie dieser Bericht zeigt:

„Nach einem Bericht des „Merkur“ hat jetzt auch die bayrische Wirtschaft opponiert. Die Umwelthilfe möchte auf den Autobahnen eine Höchstgeschwindigkeit über 120 km/h durchsetzen. Die Wirtschaft erklärte demnach, dass diese Forderungen von einem Verein, der mit öffentlichen Geldern finanziert wird, nicht hinnehmbar sei.

Umtauschaktionen geplant

Die Autobauer wollen dem Bericht nach in der Dieselfrage nun die geplante Austauschaktion von Altfahrzeugen gegen neue Fahrzeuge umsetzen. Diese Lösung kann die Umweltministerin der SPD nicht nachvollziehen. Es drohe ein neuer Krach und neue Unruheinnerhalb der GroKo.

Wenn die Fahrzeuge nicht alle umgetauscht werden können, möchte die Autoindustrie demnach Prämien ausloben. Die Diesel-Fahrzeuge, die profitieren könnten, sollten sich eine Prämie von bis zu 3.000 Euro sichern können. Das Geld kann nach Meinung des Verkehrsministers Scheuer wiederum auch verwendet werden, um Hardware-Nachrüstungen zu finanzieren.

Die Umwelthilfe selbst allerdings kann sich warm anziehen, wenn es nach der Union geht. Die Wirtschaft in Bayern selbst hat wie die Union beschlossen, den Wirtschaftsminister Altmaier zu bitten, dem Verein die öffentlichen Gelder zu entziehen.

Das Wirtschaftsministerium selbst ist u.a. dadurch aufgefallen, dass es der Umwelthilfe einen Auftrag gegeben hat, einen sogenannten „Bürgerdialog Stromnetz“ herzustellen. Dafür sind 3,5 Millionen Euro vorgesehen. Im Gegenzug möchte die Umwelthilfe die Höchstgeschwindigkeit auf deutschen Autobahnen reduzieren. Auf 120 km/h. Andreas Scheuer als Verkehrsminister hat dies abgelehnt. Die Idee würde eine „Nebelkerze“ sein. Fachlich fehlten die Argumente. Die DUH ist der Meinung, das Tempolimit helfe auch der Umwelt. Die DUH sucht jetzt bereits nach entsprechenden rechtlichen Möglichkeiten, um dann diese Forderung auch durchzusetzen.

Mithilfe öffentlicher Gelder, wie wir oben betont haben. Damit hat sich die DUH wohl nur keinen Gefallen getan, wird spekuliert. Der Widerstand nimmt bereits zu, nicht nur in der Union.“