Unglaublich: Wahlausgang in Bayern VORPROGRAMMIERT

Viele Menschen in Deutschland meinen, Wahlen seien nicht demokratisch, sondern vorhersagbar und teils manipuliert. Die neuen Erkenntnisse aus Bayern könnten hier Munition liefern, denn die Parteien scheinen sich auf seltsame Weise bereits abgesprochen zu haben. Unglaublich, aber es steht jetzt schon fest, dass faktisch (fast) nur Söder Ministerpräsident werden kann. Nicht nur, weil die CSU in den Umfragen so weit vorne liegt. Sondern weil es keine Kandidaten gibt. Außer Söder.

Grüne verzichten auf das Amt

Hintergrund ist unter anderem eine Bestimmung des bayrischen Rechts. Danach kann nur Ministerpräsident werden, wer bereits 40 Jahre alt ist oder älter. Das wiederum bedeutet, dass die Spitzenkandidatin der Grünen, Katharina Schulze, es nicht werden kann. Sie ist erst 33 Jahre alt. Nun hat die Partei der Grünen auch kaum Aussichten, direkt und alleine den Ministerpräsidenten zu stellen. In den Umfragen ist sie allerdings die Nummer 2 und hat einen Anteil von 17 % der Stimmen. Vielleicht käme sie in die Verlegenheit, die Regierung wie in Baden-Württemberg anführen zu können. Daraus wird nichts. Die Grünen wollen gar nicht.

Die AfD hat erst gar keinen Spitzenkandidaten benannt. Sie glaubt offenbar zwar an den Einzug in den Landtag in ungeahnter Stärke, jedoch nicht an den möglichen Sieg. Die „Freien Wähler“ aber etwa könnten die AfD ja theoretisch stützen.

Die AfD ist derzeit in den Umfragen die Nummer 3. Erst bei der viertgrößten Partei findet sich wieder Konkurrenz: Die SPD hat eine Spitzenkandidatin. Bei 12 % Stimmenanteil und gleich drei Parteien mit höheren Stimmenanteilen jedoch ist dies offenbar nur ein Feigenblatt. Der Bayrische Rundfunk hat dementsprechend die sonst übliche Sendung der Spitzenkandidaten gestrichen. Es gibt keine außer Söder.