Verbot von Verbrennungsmotoren ab 2025? Die Industrie GEGEN die Deutsche Umwelthilfe

Die deutsche Autoindustrie setzt sich gegen eine Forderung der Deutschen Umwelthilfe (DUH) zur Wehr. Diese ist der Auffassung, dass ab dem Jahr 2025 keine „Neufahrzeuge mit Verbrennungsmotor mehr zugelassen werden dürfen“, so der Geschäftsführer Jürgen Resch gegenüber der „Welt“. Volkswagen hingegen ist der Auffassung, dies sei utopisch und „politisch sicher nicht mehrheitsfähig“.

Volkswagen mit neuem E-Volksauto?

Der „Generalbevollmächtigte“ des Unternehmens für die Außenbeziehungen, Thomas Steg, meint zudem, dass der Ausstieg geordnet und somit auch planbar vonstatten gehen müsse, sofern die „Klimaziele von Paris“ ernst genommen würden. Resch wiederum mahnt, dass die „Autobauer“ in Deutschland suggerieren würden, dass dieses Land im „deutsch-gallischen Dieseldorf“ schlicht so weitermachen könne wie bislang.

Dies jedoch sei nicht der Fall. Und deshalb forderte sein Verband von der Politik, dass ab dem Jahr 2025 keine Neufahrzeuge mit der klassischen Verbrennungstechnologie mehr zugelassen würden. Sofern dies nicht geschehe, würde nicht nur das Klima geschädigt und damit auch die nachfolgenden Generationen. Zudem würden „Hunderttausende Arbeitsplätze in dieser Branche“ geschädigt, so die Auffassung des Geschäftsführers.

Volkswagen beansprucht für die Entwicklung der Alternativtechnologie mehr Zeit als bislang. Dabei würde ein „weitgehender Umstieg“ wohl erst bis zum Jahr 2040 realistisch sein, so der VW-Sprecher im Interview der „Welt“ gegenüber. Beispiel dafür sei die Herausforderung durch die Energiewende in Deutschland, wo der „doppelte Ausstieg“ aus der Atomenergie und der Kohleverstromung in den kommenden Jahren vorgesehen ist. Daher sei es ein „Risiko“, gleich beide Verbrennungsmotoren, Benzin und Diesel, durch den Einsatz von E-Autos zu ersetzen.

Volkswagen könne seien 122 Fabriken weltweit nicht bis 2025 auf die Produktion von E-Autos umstellen. Gleichzeitig kündigte er an, dass das Unternehmen Elektroautos für einen Preis in Höhe von weniger als 30.000 Euro an den Markt bringen würde.