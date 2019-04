Vorsicht Bargeldverbot: 500-Euro-Schein-Ausgabe abgeschafft

(No Ratings Yet)

… Am 26. April wird die Geschichte des 500-Euro-Scheins beendet. Der große Geldschein wird dann nicht mehr ausgegeben. Ein Teil des großen Bargeldverbotes, mit dem wir in Deutschland und in der EU rechnen müssen. Die „Befürworter“, wie es in einem Bericht der „Welt“ heißt, gehen von einem „Schlag gegen das organisierte Verbrechen“ aus. Ein schlechter Witz, so Beobachter.

Nicht mehr ausgeliefert und dann nach und nach…

Der 500-Euro-Schein ist, wie der Bericht versichert, kein „Schritt in Richtung Bargeldabschaffung“. Jedenfalls wird die Volksbank so zitiert. Die wiederum ist der Ansicht, dass der „Schein (…) nicht besonders weit verbreitet ist.“ Welchen Zusammenhang das mit der Kritik hat, ist nicht deutlich.

Die Sparkasse meint: „Nein, Bargeld wird nicht abgeschafft werden.“ Aha, meinen Kritiker. Wenn es die Sparkasse meint. Offizieller Hintergrund ist die Abschaffung damit zu begründen, dass „Terrorfinanzierung“ und „Schwarzarbeit“ damit schwieriger würden.

Ein ausgesprochen schwammiger Grund. Denn dies dürfte nicht gelingen. So weichen die genannten Gruppen eben auf 100-Euro-Scheine aus oder 200-Euro-Scheine. Wenn die Scheine verboten würden, dann täte es auch der US-Dollar, auf den die Europäische Zentralbank EZB natürlich keinen Zugriff hat.

Oder die Gruppierungen würden in Bitcoin anonym Transaktionen tätigen. Es gibt also für scheinbar „Kriminelle“ geradezu aberwitzig viele Möglichkeiten, den 500-Euro-Schein nicht nutzen zu müssen.

Auf der anderen Seite allerdings sind die Kritiker der Meinung, dass sehr wohl ein Bargeldverbot oder eine -abschaffung drohe. Der 200-Euro-Schein jedenfalls würde auch bald abgeschafft. Dann kämen wohl die Münzen dran, diejenigen der kleineren Sorte. Deren Verarbeitung, so die Befürworter solcher Maßnahmen, sei zu teuer. Also wird von beiden Seiten die Bargeld-Versorgung reduziert, so die Prognose.

Warum? Die Bargeld-Verwendung lässt sich nicht kontrollieren. Etwa für eine Währungsreform, bei der elektronische Konten schlicht umgestellt werden müssten. Vorsicht!