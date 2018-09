Wagenknechts Bewegung „Aufstehen“ gewinnt an Zulauf

(No Ratings Yet)

Die von Sahra Wagenknecht ins Leben gerufene Bewegung „Aufstehen“ gewinnt fleißig an Zulauf. Inzwischen soll die Bewegung mehr als 100.000 Unterstützer haben, sagte Wagenknecht am Dienstag bei der offiziellen Vorstellung der Bewegung. Das Echo auf die Bewegung sei überwältigend gewesen.

Wagenknecht sieht die Politik in der Krise. Es gehe den Regierenden nur noch um Machterhalt, anstatt um echte Inhalte. Mit der Bewegung „Aufstehen“ will Wagenknecht parteiübergreifend linke Kräfte zusammenführen. Die Initiative soll für mehr Gerechtigkeit in Deutschland stehen. Zudem finde sich die mehrheitliche politische Meinung der Bürger nicht mehr in der Politik wieder. Seit der Abschaffung des Sozialstaats hätten sozial Benachteiligte keine politische Vertretung mehr in Deutschland.

Die politischen Verantwortlichen hätten trotz der Ergebnisse der Bundestagswahl keine Konsequenzen und Schlussfolgerungen daraus gezogen. Deutschland habe sich in eine Richtung verändert, die viele Menschen nicht wollten, sagte Wagenknecht in Berlin. Die sozialen Spaltungen würden immer tiefer, das Klima immer rauer und aggressiver. Chemnitz hätte überdeutlich gezeigt, dass es so nicht mehr weitergehen könne. Jetzt sei ein neuer politischer Aufbruch dringend notwendig.

„Die Demokratie in Deutschland ist in einer handfesten Krise“, so Wagenknecht. Deshalb habe sie sich dazu entschieden, diese Bewegung zu gründen. „Aufstehen“ soll eine „soziale und demokratische Erneuerungsbewegung“ sein. Das Ziel soll schließlich die Gründung einer neuen Partei sein. Kritiker aus der Linken-Partei befürchten, dass das Projekt die Partei spalten könne.

Offizieller Starttermin der Bewegung war der 4. September. Wagenknecht will Hunderttausende ermutigen, sich für ihre Interessen zu engagieren. Nur wenn die Bewegung groß und mächtig werde, könne sich etwas im Parteiensystem ändern, so Wagenknecht. Sie wolle eine Regierung, die Politik für die große Mehrheit der Menschen mache und nicht für die oberen Zehntausend.