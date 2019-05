Wahrheit oder Lüge? Deutschland liebt sein Bargeld angeblich nicht mehr….

(No Ratings Yet)

Die Bargeld-Abschaffung in Deutschland kommt, befürchten Kritiker. Eine neue Umfrage des „EHI Retail Institute“ zeigt, dass das Bargeld in Deutschland weniger denn zuvor genutzt wird. Daraus macht das Institut allerdings mehr, als es ist, so Kritiker. Die „Liebe zum Bargeld“ würde „erodieren“. Von Zusammenbruch kann indes keine Rede sein.

Umsatzanteil des Bargelds sinkt

Bei der Umfrage geht es um die Nutzung des Bargelds im täglichen Handel. Die Umsatzanteile des Bargelds sinken, so die Werte. Inzwischen würden die Kartenzahlungen mit einem Anteil von 48,6 % vom Gesamtumsatz einen höheren Anteil ausmachen als die Bargeldumsätze. Mit Bargeld wird demnach nur noch ein Anteil von 48,3 % gezahlt. Dies sind 1,7 Prozentpunkte weniger als bei der vorhergehenden Umfrage.

Wohlgemerkt: Hier ist die Rede von „Umsatz“, nicht von der Anzahl der Transaktionen, also der Vorgänge. Die Anzahl der Transaktionen wiederum weist Bargeld als klare Nummer eins aus. Denn von 20 Milliarden Transaktionen, die 2018 erfasst wurden, sind gleich 15,2 Milliarden mit Bargeld bezahlt worden. 4,6 Milliarden Transaktionen wurden per Karte abgewickelt, 0,2 Milliarden mit „sonstigen“ Zahlungsmitteln. Bargeld verliert auch bei dieser Betrachtung an Bedeutung. 76,1 % aller Transaktionen wurden mit Bargeld durchgeführt, während es in der Umfrage zuvor noch 77,2 % waren. Nur ist der Anteil noch annähernd erdrückend hoch, so meinen kritische Beobachter.

Die „Liebe zum Bargeld“ erodiert also keineswegs. Zudem ist das kontaktlose Zahlen bei weitem nicht so ausgeprägt wie gewünscht. Auch der Anteil der Umsätze mit Kreditkarten stieg lediglich von 6,5 % auf 6,9 %. Davon sind 28,2 % kontaktlos gewesen, was dessen Gesamtquote allerdings bei etwa 2 % aller Transaktionen belässt.

Insofern ist die Statistik im besten Fall missverständlich. Die Liebe zum Bargeld in Deutschland erlischt nicht. Sie soll offenbar erlöschen.