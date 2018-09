Warum enthüllt der Mainstream das geheime Ufo-Programm des Pentagon?

(No Ratings Yet)

Diese 10 Dinge müssen Sie noch heute beachten! Der nächste Krisenfall steht bereits bevor! Diese 10 Dinge müssen Sie jetzt bei sich zu Hause bunkern, um nicht mit dem Land unterzugehen. Nur mit unserem Buch sind Sie auf den kommenden Krisenfall vorbereitet. Sie erhalten zusätzlich KOSTENLOS den Newsletter „WATERGATE.TV-Geheimakten“ dazu. Buch einzeln | Hinweis zum Datenschutz | Herausgeber

Vergangenen Dezember „enthüllte“ die New York Times, dass das Pentagon (US-Verteidigungsministerium) bereits seit Jahren ein geheimes Programm zur „Identifikation und Erforschung potentiell bedrohlicher Luftraumtechnologien (Advance Aerospace Threat Identification Programm, ATTIP) hat. Eine Sprecherin des Pentagons hatte die Existenz des Programms bestätigt.

Bislang waren Ufo-Forscher einer beispiellosen Verspottung und Diffamierung durch die Medien ausgesetzt. Die weltweite „Ufo-Gemeinde“ wurde allgemeinhin und gerade von den Massenmedien als Verschwörungstheoretiker oder Spinner hingestellt. Was seit der „Enthüllung“ durch die New York Times im Mainstream geschah, ist allerdings erstaunlich.

Sämtliche Medien sprangen mit der New York Times auf den „Ufo-Zug“ auf und berichteten darüber. Auch deutsche Medien ließen die Ufo-Berichte nicht aus. In dem Bericht der New York Times hieß es, dass das Pentagon das geheime ATTIP Programm zwar 2012 beendet habe. Das Programm soll im Verteidigungshaushalt der USA „versteckt“ gewesen sein. Dennoch hätten Geheimdienste nach Beendigung des Programms weiter heimlich nach Ufos gesucht. Dafür seien Millionen Dollar ausgegeben worden.

Eine Firma, die Bigelow Aerospace, erhielt das meiste Geld vom Pentagon für das gemeinsame Forschungsprojekt. Bigelow Aerospace soll Metalllegierungen und andere Materialien gesammelt haben, die von nicht identifizierten Flugobjekten stammen sollen. Das Unternehmen hat auch Video-Material von Ufo-Sichtungen der US-Luftwaffe und der US-Marine gesammelt.

Auch der BND forschte jahrelang heimlich nach Ufos. Akten des BND belegen, dass Ufos von hochqualifizierten militärischen Zeugen gesichtet worden seien. Die Bundesregierung hatte bislang bestritten, dass Ufo-Forschungen stattfinden. Die Freigabe von Ufo-Dokumenten seit Dezember 2017 macht stutzig. Denn die Medien werden von einer sehr kleinen Gruppe von Menschen kontrolliert. Alles, was publiziert wird, unterläuft einer Zensur.

1979 sagte der ehemalige Sonderbeauftragte des Stellvertretenden Direktors der CIA, Victor Marchetti: „Wir wurden tatsächlich von außerirdischen Wesen kontaktiert, vielleicht sogar besucht. Und die US-Regierung ist entschlossen, dies Informationen in Absprache mit den anderen nationalen Mächten der Erde der Öffentlichkeit vorzuenthalten.

Ufos sind also real. Weshalb dann jetzt die Offenlegung durch den Mainstream? Weshalb nur Bruchteile? Das ganze Ausmaß der geheimen Ufo-Forschung durch Pentagon, Geheimdienste und Militär ist vermutlich so groß, dass es sich unserer Vorstellungskraft entzieht. Möglich, dass es nicht nur Kontakt mit Außerirdischen ab, sondern dass diese die Erde regelmäßig besuchen. Indizien dafür gibt es hinreichend.