Was hat der Terroranschlag in Straßburg mit den Gelbwesten zu tun?

Die Vermutung, dass die Bewegung der Gelbwesten gesteuert sein könnte, steht schon lange im Raum. Beobachter sind der Ansicht, dass europaweit ein Bürgerkrieg provoziert werden soll, damit die Regierungen eine Rechtfertigung haben, noch weitaus härtere Maßnahmen gegen die Bevölkerung zu erlassen. Wie in Paris gesehen, ist die EU-Armee schon im Einsatz. Sie ist bereits Realität. Denn dort sind Polizeipanzer aufgefahren, die nicht die französische, sondern die EU-Flagge trugen. Es ist denkbar, dass sich die Gelbwesten-Proteste zunächst spontan formiert haben, um gegen die ausbeuterische Politik Macrons zu demonstrieren.

Die ausufernde Gewalt jedoch, die jedes Wochenende in Paris und anderen Städten Frankreichs herrscht, dürfte, wie beim G20-Gipfel in Hamburg gesehen, von sogenannten „Agents Provocateurs“ inszeniert worden sein, damit die Proteste eskalieren und die Polizei einen Grund hat, einzuschreiten. Die Zugeständnisse, die Präsident Macron versprochen hat, sind ein Witz und ändern im Prinzip nichts an der sozial desaströsen Situation in Frankreich.

Der Terroranschlag in Straßburg könnte nun der Auslöser dafür werden, dass Präsident Macron künftig noch härter gegen die Bevölkerung durchgreifen wird und Demonstrationen „aus Sicherheitsgründen“ verboten werden. Denn nach Macrons Fernsehansprache am Montagabend kam es erneut zu gewaltsamen Protesten. Die Gelbwesten fordern noch mehr Zugeständnisse. Am Dienstag kam es landesweit zu Straßensperren von wütenden Demonstranten.

Am kommenden Wochenende werden weitere Demonstrationen erwartet, denn Macrons „Zugeständnisse“ reichen den Protestlern nicht aus. Oppositionspolitiker Jean-Luc Mélenchon sagte, Macron irre sich, wenn er glaube, dass „etwas Geld verteilen“ den Aufstand beruhigen könne. Um weitere Proteste und Ausschreitungen zu unterbinden, kommt ein (inszenierter)Terroranschlag gerade recht – oder um von den Problemen Macrons abzulenken.

Der Verdächtige soll offenbar bereits als krimineller Islamist bekannt sein und wird als „grenzüberschreitender Einbrecher“ in den Polizeiakten geführt. Der 29-jährige, aus Nordafrika stammende Cherif Chekatt, soll auch in der Schweiz und in Deutschland „aktiv“ gewesen sein und in beiden Ländern wegen diverser Einbrüche in Haft gesessen haben. Der mutmaßliche Attentäter soll auf der Flucht sein. Er hat drei Menschen erschossen und zwölf weitere verletzt. Alle Grenzen nach Deutschland werden verstärkt kontrolliert. Die Polizei will den Attentäter anhand von Überwachungskameras identifiziert haben. Merkwürdig ist jedoch, wie der Attentäter überhaupt fliehen konnte. Denn die ganze Innenstadt ist voller Polizeipräsenz.

Es ist denkbar, dass Macron den Ausnahmezustand ausrufen lässt, solange der Täter auf der Flucht ist. Dann hätten die Gelbwesten, rechtlich gesehen, keine Möglichkeit mehr, zu demonstrieren. Inszenierte Terroranschläge wurden schon immer als Mittel eingesetzt, um die Rechte der Bevölkerung weiter einzuschränken, die Opposition auszuschalten und den Polizeistaat zu errichten.

Mit Terroranschlägen lässt sich auch der Einsatz von Militär im Inneren des Landes, gegen die eigene Bevölkerung, rechtfertigen. Die ganze Geschichte des Terroranschlages ist mehr als unglaubwürdig. Wie will man in einer Menschenmasse, wie sie auf dem Straßburger Weihnachtsmarkt herrscht, einen Menschen auf einer Überwachungskamera, zudem bei Dunkelheit identifizieren? Vermutlich ist Chekatt nur ein „einfacher“ Einbrecher. Jetzt muss er als Attentäter herhalten.