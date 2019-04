Was ist los mit den Regierungsfliegern? Jet Unglück nur knapp entkommen

(No Ratings Yet)

Bei den Regierungsfliegern der Luftwaffe hat es bei Auslandsreisen von Mitgliedern der Merkel-Regierung immer wieder „Pannen“ gegeben. Jetzt ereignete sich wieder ein Vorfall, der beinahe in einer Katastrophe geendet wäre. Bei der Landung auf dem Flughafen Berlin-Schönefeld war es zu Problemen gekommen. Die „Luftwaffenbesatzung habe es geschafft, den Jet unter schwierigsten Bedingungen zu Boden zu bringen und damit Schlimmeres verhindert“, sagte Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen am Dienstag.

Nach einer Funktionsstörung, wie es hieß, war der Luftwaffenjet kurz nach seinem Start wieder umgekehrt und mit „großen Problemen“ auf dem Flughafen Berlin-Schönefeld gelandet. Die Maschine habe bei der Landung mit beiden Tragflächen den Boden berührt. Eine kontrollierte Landung sei nicht möglich gewesen, sagte ein Sprecher der Luftwaffe der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Nun müsse die Ursache der technischen Probleme schnellstmöglich aufgeklärt werden. Es seien keine Passagiere an Bord gewesen, so der Luftwaffensprecher weiter. Die Bord-Crew werde derzeit im Bundeswehrkrankenhaus medizinisch untersucht. Ob jemand verletzt wurde, ist bislang unklar.

Die „Global 5000“-Maschine soll bereits kurz nach dem Start erste Fehlfunktionen gezeigt haben. Bei 7000 Metern Höhe sei die Maschine zudem plötzlich unkontrolliert nach rechts und links gekippt. Die Situation sei bereits in der Luft gefährlich gewesen, denn ein Flugzeug mache solche Bewegungen normalerweise nicht. Die Bewegungen seien „wie aus dem Nichts“ gekommen – den Piloten sei es durch Gegenlenken gelungen, halbwegs die Kontrolle zu behalten.

Auch beim Landeanflug kippte der Jet seitlich weg und krachte daher mit beiden Tragflächen auf die Rollbahn. Dabei wurde der Jet erheblich beschädigt, so die Meldungen der Deutschen Presse-Agentur. Der Jet des Herstellers Bombardier war erst vor drei Wochen umfassend gewartet worden. Er sollte am Dienstag zurück nach Köln-Bonn geflogen werden.

Die „Pannenserie“ der Regierungsflugzeuge der Bundesregierung ist auffällig. Watergate.tv berichtete über die möglichen Hintergründe.