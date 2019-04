Wie lange macht die Kanzlerin noch?

(No Ratings Yet)

Angela Merkel sollte sich vor einiger Zeit schon verabschiedet haben. Die Umfragewerte gingen in den Keller, sie schien innerhalb der Union nicht mehr wohl gelitten. Dann gab sie den Vorsitz in der Partei auf und installierte mit etwas Wahlglück ihre Nachfolgerin AKK. Jetzt möchte die „Werteunion“ allerdings, dass sie Ende Mai geht.

Verantwortlich für die Umfragen?

Die Kanzlerin ist deren Ansicht nach offenbar verantwortlich für die schlechten Umfragewerte. Denn die Umfragen seien oder sind, die These ist richtig, noch schlechter als bei der Bundestagswahl vermutet. Die Unio könnte sich fast glücklich schätzen, käme sie auf 30 %.

Der erste Test findet Ende Mai statt. Dann sind EU-Wahlen. Danach soll Merkel zurücktreten, meint die „Werteunion“. Dies ist der sogenannte „konservative Flügel“ der Union. Die Vereinigung geht davon aus, dass sie selbst „der“ zentrale Zusammenschluss der konservativen Initiative in allen Bundesländern wäre.

Alexander Mitsch, der Vorsitzende, bezieht sich in seiner Kritik an Merkel allerdings nicht auf schlechte Leistungen, sondern auf die Umfragewerte. Die sinken. Die Union habe kein Vertrauen in der Bevölkerung. Die Medien monieren derzeit zudem, die Kanzlerin sei lediglich bei einem Auftritt der „Abschlusskundgebung der EVP“ in München vertreten. Ansonsten lässt sich nur AKK blicken. Warum auch nicht? Die Kanzlerin muss sich nie mehr wählen lassen. Die Werteunion verlangt allerdings eine „geordnete Übergabe“ des Kanzleramtes…

An wen, bleibt allerdings die Frage. Die Schwarz-Grüne Koalition, die eine Option sei, lehnen die Konservativen ab. Rechnerisch ist außer der GroKo ansonsten wenig möglich für die Union. Auch wegen solch strategisch unklarer Visionen ist die Kanzlerin noch fest im Sattel. Die FDP wird nach den bislang laufenden Umfragen in einer Regierung gar nicht gebraucht. Dies würde sie also auch nicht zum erhofften „Korrektiv“ werden lassen.