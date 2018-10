Wird Söder jetzt weggeswicht?

(No Ratings Yet)

In diesen Stunden bebt es in der CSU. Die Wahl wird entschieden. Die Regierungspartner ordnen sich bereits. Merkel ist nervös.

Ein schöner Beitrag dazu erschien auf dem Blog „Neulandrebellen.de“. Markus Söder steht vor dem Aus. Scheinbar, jedoch nicht tatsächlich. Die Parteielite hält zusammen. Das ist der rote Faden der Geschichte, die so wahr wie traurig ist. Markus Söder wird schon noch bleiben. Vielleicht nicht als MP, aber in anderer Funktion. Europa wäre eine Möglichkeit.

Die Wahl kommt…

Die Uhren ticken. Aber nicht für Söder. Er hat die CSU nicht blamiert. Weder vor 10 Monaten, als er das Amt des MP übernahm. Noch vor dem Wahlkampf, noch im Wahlkampf, noch jetzt, wo alles den Bach runter geht. Er blickt in die Kameras und spricht unter anderem davon, wie sich die Gesellschaft entwickelt. Er weist also die Schuld ein bisschen von sich und auch ein bisschen von der Partei. Damit liegt er auf Linie und wahrt sich die Freunde.

Denn die wird er brauchen. Er ist einer von ihnen. Von der Parteielite, die sich gegenseitig Posten geben und sichern müssen. Als Seehofer vor einem Jahr weg zu sein schien, da fiel ihm das Bundesressort des Innenministeriums vor die Füße. Landeschef der CSU durfte er auch noch bleiben – und schon war alles nicht mehr so schlimm.

Als die CSU den Stoiber entfernte, und zwar über Nacht, landete der auch in Brüssel. Bei der EU. Nicht prominent, aber immerhin auch recht weich. Als Oettinger weg sollte aus BaWü, da dachte die Partei auch an ihn und gab ihm das EU-Kommissariat für „Didschitäl“, wie er in einem weithin verlachten Filmchen einmal sagte.

Bald sind Europa-Wahlen. Für Söder wird sich etwas finden. Er verliert nicht. Er switcht. Oder Seehofer und Söder klammern sich gemeinsam an die Macht, weil sie eine Koalition finden. Dann dauert es eben noch einige Monate, bis sie weg sind.