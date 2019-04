Wirtschaft leicht gemacht: Friedrich Merz (fast Kanzler) an einem Tag 5,7 Millionen Euro reicher

(No Ratings Yet)

Friedrich Merz hat es geschafft. Er ist zwar nicht Vorsitzender der CDU geworden und wird möglicherweise auch nicht Kanzler. Aber er hat weitere Millionen gescheffelt. Der Politiker gewann an einem einzigen Tag 5,7 Millionen Euro dazu.

Merz: Wirtschaftsanwalt. Erfolgreich

Der Mann sitzt im Verwaltungsrat des Schweizer Unternehmens Stadler. Das ist mit seinen Aktien an die Börse gegangen. Als Dank, vermutlich, konnte Friedrich Merz noch zum Börsenstart vom Unternehmen 150.000 Aktien für sein Depot verbuchen. Er hat sie „bekommen“, so der Focus in einem neuen Bericht. Die „Blick“ berichtet, als Aufsichtsratmitglied habe er wie andere Mitglieder des Gremiums die Aktien bekommen. Auch andere Mitglieder des Gremiums haben solche Aktien erhalten.

Merz jedenfalls konnte nach dem Börsengang etwa einen Börsenkurs von 42 Schweizer Franken für sich verbuchen. Und das entspricht dem hohen Millionen-Gewinn in Euro, den wir eingangs angegeben haben. Der Vorgang ist nicht unredlich und auch nicht unüblich. Zeugt er doch davon, dass Friedrich Merz in seinem Beruf als Wirtschaftsanwalt erfolgreich ist.

Kritiker monieren indes, dass der Anwalt hier wie in anderen Tätigkeiten auch die Interessen der Wirtschaft allzu sehr verkörpern würde, wenn er wie erhofft Wirtschaftspolitiker der Union in Führungsverantwortung geworden wäre. Also etwa Wirtschaftsminister oder gar zunächst Vorsitzender der Union mit dem Anspruch, dann auch Kanzler zu werden. Friedrich Merz gilt zudem als Vertreter von BlackRock Deutschland, also dem „Deutschlandteil“ des größten und bedeutendsten Vermögensverwalters der Welt. In dieser Funktion warb er für die private Altersvorsorge, die wiederum unter anderem auch „seiner“ Gesellschaft BlackRock hinreichend Geld in die Kassen gespült hätte.

In der Summe sind Kritiker damit unzufrieden, dass Merz die Interessen dieser Gruppierungen relativ freimütig vertritt und fast widerstandslos an die politische Macht in Deutschland gekommen wäre. Heute ist er wieder als „Berater“ für die Union im EU-Wahlkampf unterwegs.