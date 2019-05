Wohnungsnot in Deutschland wächst

(No Ratings Yet)

Die Wohnungsnot in Deutschland wird kaum noch ernsthaft bestritten. Die Bundesregierung erklärt ganz offiziell, es sollten jetzt Jahr für Jahr 375.000 Wohnungen gebaut werden. Allerdings weisen Kritiker darauf hin, dass selbst diese Anzahl an neuen Wohneinheiten zu gering wäre. Denn damit würde allenfalls ausgeglichen, was wegen Unbewohnbarkeit aus dem Vermietungsprozess herausfallen würde.

Neue Zahlen aus den Städten…

Die Immobilienpreise würden in den ersten größeren Metropolen leicht sinken, hieß es zuletzt mehrfach. Die Zahlen kollidieren jedoch mit anderen Daten, die nun veröffentlich wurden. Das Statistische Bundesamt hat nach Meldungen des „Spiegel“ mitgeteilt, dass die Zahl der fertiggestellten Wohneinheiten im Jahr 2018 annähernd stagnierte. Dies wären 285.900 Wohnungen und mithin ein Plus in Höhe von 0,4 %. Offensichtlich ist die Diskrepanz zu den selbst erklärten Zielen der GroKo enrom.

Dem Bericht nach soll 2019 die Grenze von 300.000 neuen Wohneinheiten immerhin durchbrochen werden. Experten aus Politik und Immobilienwirtschaft indes würden zur Linderung der Wohnungsnot erwarten, dass jährlich 350.000 bis 400.000 neue Wohneinheiten fertiggestellt werden müssten. Linderung ist demnach nicht in Sicht.

Die Gründe sind vielfältig: Teils fehlen schlicht die Flächen für den Bau von Wohnungen. Die Immobilienpreise steigen in Folge der Niedrigzinsen, der Immobilien-Darlehen und der fehlenden Flächen weiter – und die Bauwirtschaft kann der Nachfrage nach ihren Leistungen nicht Herr werden. Die sei aktuell deutlicher ausgelastet als nach der Wiedervereinigung, die einen regelrechten Bauboom ausgelöst hatte. Die Baupreise würden daher enorm steigen.

Dabei dürfte der Einschätzung dieser Redaktion nach die Krise noch schärfer werden. Die fehlende Kapazität am Wohnungsmarkt wird sich mit einiger Verzögerung durch steigende Preise bezahlt machen, wenn die Zinsen weiterhin niedrig bleiben – und danach sieht es aus. Die EZB (Europäische Zentralbank) hat durchblicken lassen, dass sie die unnatürlich niedrigen Zinsen 2019 nicht korrigieren wird.